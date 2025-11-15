У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекли дві левиці

Через інцидент загинули тварини у сусідніх вольєрах, прокуратура розслідує жорстоке поводження.

Фото: khm_prok

У Хмельницькому з приватного центру реабілітації диких тварин за невстановлених обставин вибігли дві левиці віком близько двох років, що призвело до загибелі кількох тварин у сусідніх вольєрах. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За фактом жорстокого поводження з тваринами, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України, Спеціалізована екологічна прокуратура розпочала досудове розслідування. Прокурори проводять слідчі дії, щоб з’ясувати причини та обставини втечі, встановити причетних осіб і оцінити дії посадовців центру.

Одну левицю вдалося виловити, друга ще трішки погуляла на волі.

