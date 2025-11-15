В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали две львицы
В Хмельницком из частного центра реабилитации диких животных при неустановленных обстоятельствах выбежали две львицы возрастом около двух лет, что привело к гибели нескольких животных в соседних вольерах. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.
По факту жестокого обращения с животными, предусмотренного частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, Специализированная экологическая прокуратура начала досудебное расследование. Прокуроры проводят следственные действия, чтобы выяснить причины и обстоятельства побега, установить причастных лиц и оценить действия должностных лиц центра.
Одну львицу удалось поймать, вторая еще немного погуляла на свободе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.