В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали две львицы

Из-за инцидента погибли животные в соседних вольерах, прокуратура расследует жестокое обращение.

Фото: khm_prok

В Хмельницком из частного центра реабилитации диких животных при неустановленных обстоятельствах выбежали две львицы возрастом около двух лет, что привело к гибели нескольких животных в соседних вольерах. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

По факту жестокого обращения с животными, предусмотренного частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины, Специализированная экологическая прокуратура начала досудебное расследование. Прокуроры проводят следственные действия, чтобы выяснить причины и обстоятельства побега, установить причастных лиц и оценить действия должностных лиц центра.

Одну львицу удалось поймать, вторая еще немного погуляла на свободе.

