Від 1 до 3,5 черг: як вимикатимуть світло 16 листопада

Графіки відключень світла 16 листопада діятимуть з 00:00 до 23:59.

У неділю, 16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило Укренерго.

«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - заявили у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

