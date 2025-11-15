От 1 до 3,5 очередей: как будут отключать свет 16 ноября
19:24, 15 ноября 2025
Графики отключений света 16 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59.
В воскресенье, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщило «Укрэнерго».
«Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты», — заявили в компании.
Время и объем применения ограничений будут такими:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
- с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 3,5 очередей
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
- с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей
В «Укрэнерго» добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
