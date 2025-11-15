  1. В Украине

От 1 до 3,5 очередей: как будут отключать свет 16 ноября

19:24, 15 ноября 2025
Графики отключений света 16 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59.
От 1 до 3,5 очередей: как будут отключать свет 16 ноября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 16 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты», — заявили в компании.

Время и объем применения ограничений будут такими:

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

  • с 00:00 до 23:59 — объемом от 1 до 3,5 очередей

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

  • с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

В «Укрэнерго» добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]