Україна готується до повного переходу на Єврокоди у будівництві

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що впровадження Єврокодів — сучасної європейської нормативної бази для проектування будівель та інженерних споруд — є одним із ключових етапів інтеграції України до ЄС у межах Угоди про асоціацію.

У відомстві зазначили, що Європейський комітет стандартизації (CEN) завершує розробку другого покоління Єврокодів. Його публікація очікується до 30 березня 2026 року, а чинні стандарти першого покоління будуть повністю скасовані не пізніше 31 березня 2028 року. Це означає, що всі країни-учасниці, включно з Україною, мають забезпечити своєчасний перехід на оновлені норми.

«Перехід на Єврокоди — це не лише виконання євроінтеграційних зобов’язань. Це крок до сучасних практик у будівельній інженерії, які дозволяють проектувати надійні, довговічні конструкції — для житлових будинків, промислових об’єктів і для ключової інфраструктури. Це той стандарт, за яким сьогодні працює Європа, і який нам потрібен для якісної відбудови», – зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Мінрозвитку вже працює над створенням умов для повного переходу, зокрема – над оцінкою готовності українських проєктувальників.

