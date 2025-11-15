Украина готовится к полному переходу на Еврокоды в строительстве

Минразвития сейчас работает над созданием условий для полного перехода на Еврокоды.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что внедрение Еврокодов — современной европейской нормативной базы для проектирования зданий и инженерных сооружений — является одним из ключевых этапов интеграции Украины в ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.

В ведомстве отметили, что Европейский комитет по стандартизации (CEN) завершает разработку второго поколения Еврокодов. Его публикация ожидается до 30 марта 2026 года, а действующие стандарты первого поколения будут полностью отменены не позднее 31 марта 2028 года. Это означает, что все страны-участницы, включая Украину, должны обеспечить своевременный переход на обновленные нормы.

«Переход на Еврокоды — это не только выполнение евроинтеграционных обязательств. Это шаг к современным практикам строительной инженерии, которые позволяют проектировать надежные, долговечные конструкции — для жилых домов, промышленных объектов и ключевой инфраструктуры. Это тот стандарт, по которому сегодня работает Европа, и который нам необходим для качественного восстановления», — отметила заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталия Козловская.

Минразвития уже работает над созданием условий для полного перехода, в частности — над оценкой готовности украинских проектировщиков.

