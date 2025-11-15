ЗСУ вийшли з Нововасилівського на більш вигідні позиції, – Сили оборони Півдня

За минулу добу на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано майже чотири десятки бойових зіткнень.

Сил оборони Півдня 15 листопада повідомили, що у зв’язку з перегрупуванням сил і з метою збереження життя військовослужбовців Сили оборони відійшли з населеного пункту Нововасилівське на Запоріжжі «на більш вигідні для оборони позиції».

«Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження», – повідомили Сил оборони Півдня.

Також зазначається, що на Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини тривають «запеклі бої» – ворожа армія не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів та вогневих ударів.

Зокрема, минулої доби на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано майже чотири десятки бойових зіткнень.

