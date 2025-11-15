ЗСУ отошли из Нововасиловского на более выгодные позиции, – Силы обороны Юга

За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано почти четыре десятка боевых столкновений.

Силы обороны Юга 15 ноября сообщили, что в связи с перегруппировкой сил и с целью сохранения жизни военнослужащих Силы обороны отошли из населенного пункта Нововасиловское в Запорожской области «на более выгодные для обороны позиции».

«Продолжаются мероприятия по блокированию продвижения врага и нанесению ему комбинированного огневого поражения», – сообщили в Силах обороны Юга.

Также отмечается, что в Запорожской области и на юге Днепропетровщины продолжаются «ожесточенные бои» – вражеская армия не снижает интенсивности штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

В частности, за прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях зафиксировано почти четыре десятка боевых столкновений.

