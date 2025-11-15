  1. У світі

У США суд покарав адвоката, який подав документи з вигаданими цитатами

18:42, 15 листопада 2025
Адвоката у США звинуватили в використанні ChatGPT для підготовки процесуальних документів, де були фальшиві цитати.
Фото: courts.state.md.us
Апеляційний суд штату Меріленд різко розкритикував сімейного адвоката після того, як він подав суду документи у справі про розлучення та опіку над дитиною, підготовлені з використанням ChatGPT, пише AS.com.

Використання адвокатом ШІ-згенерованих правових посилань, значна частина яких виявилася вигаданою, призвело до того, що суддя призначив адвокату пройти обов’язкові курси підвищення кваліфікації.

Зазначається, що адвокат представляв матір у суперечці щодо опіки. Подані документи містили численні юридичні цитати, які після перевірки виявилися або неіснуючими, або навіть такими, що суперечать аргументам сторони.

У рішенні суду зазначено, що адвокат «не брав безпосередньої участі в опрацюванні спірних посилань» — він поклався на помічника, який використав ChatGPT для підготовки та редагування документа.

Суддя Кетрін Грілл Грейфф заявила: «Безсумнівно є неналежним подавати суду документ із вигаданими справами, згенерованими ШІ.

Адвокат визнав, що не читав справ, на які посилався. Натомість він поклався на свого помічника — людину без юридичної освіти, яка також не читала ці справи, бо вони були вигаданими. На нашу думку, це не відповідає вимогам компетентного представництва. Компетентний адвокат читає правові джерела, на які посилається, щоб переконатися, що вони дійсно підтверджують його аргументи».

Суд зобов’язав адвоката пройти курси з етичного використання штучного інтелекту, впровадити у своїй фірмі процедури перевірки достовірності правових джерел, а також передав матеріали справи до Комісії з дисциплінарної відповідальності адвокатів для можливих подальших санкцій.

суд США штучний інтелект ШІ

