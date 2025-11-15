В США суд наказал адвоката, который подал документы с вымышленными цитатами

Адвоката в США обвинили в использовании ChatGPT для подготовки процессуальных документов, где были фальшивые цитаты.

Апелляционный суд штата Мэриленд резко раскритиковал семейного адвоката после того, как он подал суду документы по делу о разводе и опеке над ребенком, подготовленные с использованием ChatGPT, пишет AS.com.

Использование адвокатом ИИ-сгенерированных правовых ссылок, значительная часть которых оказалась вымышленной, привело к тому, что судья назначил адвокату обязательное прохождение курсов повышения квалификации.

Отмечается, что адвокат представлял мать в споре об опеке. Поданные документы содержали многочисленные юридические цитаты, которые после проверки оказались либо несуществующими, либо даже противоречащими аргументам стороны.

В решении суда указано, что адвокат «не принимал непосредственного участия в обработке спорных ссылок» — он положился на помощника, который использовал ChatGPT для подготовки и редактирования документа.

Судья Кэтрин Грилл Грейфф заявила: «Несомненно, является недопустимым подавать суду документ с вымышленными делами, сгенерированными ИИ.

Адвокат признал, что не читал дела, на которые ссылался. Вместо этого он положился на своего помощника — человека без юридического образования, который также не читал эти дела, потому что они были вымышленными. По нашему мнению, это не соответствует требованиям компетентного представительства. Компетентный адвокат читает правовые источники, на которые ссылается, чтобы убедиться, что они действительно подтверждают его аргументы».

Суд обязал адвоката пройти курсы по этичному использованию искусственного интеллекта, внедрить в своей фирме процедуры проверки достоверности правовых источников, а также передал материалы дела в Комиссию по дисциплинарной ответственности адвокатов для возможных дальнейших санкций.

