Українцям нагадали порядок виплати пенсій, перерахованих за рішенням суду

Пенсійний фонд роз’яснив питання виплат пенсій, які призначили або перерахували за рішенням суду.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області нагадало порядок виплати пенсій, призначених (перерахованих) за рішенням суду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2025 № 821 затверджено новий Порядок здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень (далі – Порядок), що набула чинності 17.07.2025. Зазначена постанова встановлює єдиний порядок виплати пенсійної заборгованості за судовими рішеннями, що включає ретроспективні (за минулі періоди) та поточні рішення, та передбачає регулярні щомісячні виплати заборгованості, пропорційно до коштів у бюджеті Пенсійного фонду України.

Зазначається, що вперше в бюджеті ПФУ видатки на судові рішення виокремлені, залежно від джерела фінансування пенсій: виплати, які мають здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, оскільки стосуються пенсій, які виплачуються саме за рахунок коштів держбюджету, та виплати, джерелом погашення яких є страхові пенсійні внески.

«Отже, якщо людина виграла суд – тепер чітко визначено, з яких саме коштів їй це мають сплатити: чи з державного бюджету, якщо це допомога від держави, чи з Пенсійного фонду, якщо це звичайна пенсія, нарахована за трудовий стаж. При цьому запроваджено єдиний підхід до здійснення поточних виплат перерахованих на виконання судових рішень пенсій та донарахованих за рішеннями судів сум за попередні періоди (ретроспективні судові рішення).

А саме, виплати громадянам здійснюватимуться щомісяця пропорційно до коштів, визначених в бюджеті Пенсійного фонду, у розрізі зобовʼязань державного бюджету і страхових коштів», - заявили у ПФ.

Завдяки новому Порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Це означає, що людині не доведеться роками чекати всієї суми, яку присудив суд. Їй щомісяця виплачуватимуть частину – скільки дозволяє бюджет Пенсійного фонду на цей момент. При цьому гроші надходитимуть із двох джерел: з державного бюджету і з пенсійних внесків. Кожна з цих частин виплачуватиметься окремо.

У ПФ підкреслили, що гранична сума по кожному виду фінансування визначається Пенсійним фондом України виходячи із показників, які затверджено в бюджеті Пенсійного фонду України на 2025 рік та виходячи із кількості одержувачів пенсій по Україні, по яким пенсію призначено, перераховано, відновлено на виконання рішень судів та сум доплат, які обліковуються в реєстрі судових рішень. Отже, звертаємо увагу, що сума виплати кожного місяця може відрізнятись.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.