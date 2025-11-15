  1. Суспільство

Українцям нагадали порядок виплати пенсій, перерахованих за рішенням суду

17:47, 15 листопада 2025
Пенсійний фонд роз’яснив питання виплат пенсій, які призначили або перерахували за рішенням суду.
Українцям нагадали порядок виплати пенсій, перерахованих за рішенням суду
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області нагадало порядок виплати пенсій, призначених (перерахованих) за рішенням суду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2025 № 821 затверджено новий Порядок здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень (далі – Порядок), що набула чинності 17.07.2025. Зазначена постанова встановлює єдиний порядок виплати пенсійної заборгованості за судовими рішеннями, що включає ретроспективні (за минулі періоди) та поточні рішення, та передбачає регулярні щомісячні виплати заборгованості, пропорційно до коштів у бюджеті Пенсійного фонду України.

Зазначається, що вперше в бюджеті ПФУ видатки на судові рішення виокремлені, залежно від джерела фінансування пенсій: виплати, які мають здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, оскільки стосуються пенсій, які виплачуються саме за рахунок коштів держбюджету, та виплати, джерелом погашення яких є страхові пенсійні внески.

«Отже, якщо людина виграла суд – тепер чітко визначено, з яких саме коштів їй це мають сплатити: чи з державного бюджету, якщо це допомога від держави, чи з Пенсійного фонду, якщо це звичайна пенсія, нарахована за трудовий стаж. При цьому запроваджено єдиний підхід до здійснення поточних виплат перерахованих на виконання судових рішень пенсій та донарахованих за рішеннями судів сум за попередні періоди (ретроспективні судові рішення).

А саме, виплати громадянам здійснюватимуться щомісяця пропорційно до коштів, визначених в бюджеті Пенсійного фонду, у розрізі зобовʼязань державного бюджету і страхових коштів», - заявили у ПФ.

Завдяки новому Порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Це означає, що людині не доведеться роками чекати всієї суми, яку присудив суд. Їй щомісяця виплачуватимуть частину – скільки дозволяє бюджет Пенсійного фонду на цей момент. При цьому гроші надходитимуть із двох джерел: з державного бюджету і з пенсійних внесків. Кожна з цих частин виплачуватиметься окремо.

У ПФ підкреслили, що гранична сума по кожному виду фінансування визначається Пенсійним фондом України виходячи із показників, які затверджено в бюджеті Пенсійного фонду України на 2025 рік та виходячи із кількості одержувачів пенсій по Україні, по яким пенсію призначено, перераховано, відновлено на виконання рішень судів та сум доплат, які обліковуються в реєстрі судових рішень. Отже, звертаємо увагу, що сума виплати кожного місяця може відрізнятись.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

ВС: податкова застава, що виникла через борг попереднього власника, має бути знята з майна нового добросовісного набувача

Податкова застава порушує право нового власника на вільне користування і розпорядження майном та має бути припинена в судовому порядку.

Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]