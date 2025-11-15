Украинцам напомнили порядок выплаты пенсий, пересчитанных по решению суда

Пенсионный фонд разъяснил вопросы выплат пенсий, которые назначены или пересчитаны по решению суда.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области напомнило порядок выплаты пенсий, назначенных (пересчитанных) по решению суда.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 14.07.2025 № 821 утвержден новый Порядок осуществления из бюджета Пенсионного фонда Украины расходов на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных (пересчитанных) во исполнение судебных решений (далее – Порядок), который вступил в силу 17.07.2025. Указанная постановка устанавливает единый порядок выплаты пенсионной задолженности по судебным решениям, который включает ретроспективные (за прошлые периоды) и текущие решения, и предусматривает регулярные ежемесячные выплаты задолженности пропорционально средствам в бюджете Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что впервые в бюджете ПФУ расходы на судебные решения выделены отдельно в зависимости от источника финансирования пенсий:

— выплаты, которые должны осуществляться за счет средств государственного бюджета, поскольку относятся к пенсиям, выплачиваемым именно из госбюджета;

— выплаты, источником погашения которых являются страховые пенсионные взносы.

«Итак, если человек выиграл суд – теперь четко определено, из каких именно средств ей должны выплатить: из государственного бюджета, если это помощь от государства, или из Пенсионного фонда, если это обычная пенсия, начисленная за трудовой стаж. При этом внедрен единый подход к осуществлению текущих выплат пенсий, пересчитанных во исполнение судебных решений, и сумм, доначисленных по судебным решениям за предыдущие периоды (ретроспективные судебные решения).

А именно — выплаты гражданам будут осуществляться ежемесячно пропорционально средствам, предусмотренным в бюджете Пенсионного фонда, в разрезе обязательств государственного бюджета и страховых средств», — заявили в ПФ.

Благодаря новому Порядку граждане, имеющие ретроспективные судебные решения, смогут получать каждый месяц пусть не всю сумму сразу, но регулярную выплату. Это означает, что человеку не придется годами ждать всей суммы, присужденной судом. Ему ежемесячно будут выплачивать часть — столько, насколько позволяет бюджет Пенсионного фонда на данный момент. При этом деньги будут поступать из двух источников: из государственного бюджета и из пенсионных взносов. Каждая из этих частей будет выплачиваться отдельно.

В ПФ подчеркнули, что предельная сумма по каждому виду финансирования определяется Пенсионным фондом Украины, исходя из показателей, утвержденных в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2025 год, и исходя из количества получателей пенсий по Украине, которым пенсия назначена, пересчитана, восстановлена во исполнение судебных решений, а также из сумм доплат, которые учитываются в реестре судебных решений.

Поэтому обращаем внимание, что сумма выплаты каждого месяца может отличаться.

