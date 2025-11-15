У ДПС пояснили, коли складати податкову накладну при авансовій оплаті послуг через Google

Якщо електронні послуги надаються нерезидентом, компанією Google, резиденту - юридичній особі, то за такою операцією резидент як отримувач послуг від нерезидента зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти податкову накладну.

Головне управління Державної податкової служби України у Закарпатській області повідомив, на яку дату необхідно складати податкову накладну при отриманні електронних послуг від нерезидента (компанія Google) у випадку здійснення їх оплати авансом якщо при оплаті корпоративною платіжною карткою списання коштів з картки та списання коштів з карткового рахунку є різними датами.

«Якщо електронні послуги надаються нерезидентом (компанією Google) резиденту (юридичній особі) – платнику ПДВ, то за такою операцією резидент (юридична особа) як отримувач послуг від нерезидента зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти податкову накладну за правилом «першої події» на дату, яка визначається згідно з п. 187.8 ст. 187 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI», - заявили у ДПС.

При цьому, якщо за такою операцією «першою подією» є отримання авансу як оплати за електронні послуги, то нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти податкову накладну необхідно на дату списання коштів з рахунку резидента (юридичної особи) – платника ПДВ в банку/небанківському надавачу платіжних послуг в оплату таких електронних послуг.

