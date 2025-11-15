В ГНС пояснили, когда составлять налоговую накладную при авансовой оплате услуг через Google

Если электронные услуги предоставляются нерезидентом, компанией Google, резиденту — юридическому лицу, то по такой операции резидент как получатель услуг от нерезидента обязан начислить налоговые обязательства по НДС и составить налоговую накладную.

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области сообщило, на какую дату необходимо составлять налоговую накладную при получении электронных услуг от нерезидента (компании Google) в случае их оплаты авансом, если при оплате корпоративной платежной карточкой списание средств с карты и списание средств с карточного счета происходят в разные даты.

«Если электронные услуги предоставляются нерезидентом (компанией Google) резиденту (юридическому лицу) — плательщику НДС, то по такой операции резидент (юридическое лицо), как получатель услуг от нерезидента, обязан начислить налоговые обязательства по НДС и составить налоговую накладную по правилу “первого события” на дату, определяемую согласно п. 187.8 ст. 187 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI», — заявили в ГНС.

При этом, если по такой операции «первым событием» является получение аванса как оплаты за электронные услуги, то начислить налоговые обязательства по НДС и составить налоговую накладную необходимо на дату списания средств со счета резидента (юридического лица) — плательщика НДС в банке/небанковском платежном сервисе в оплату таких электронных услуг.

