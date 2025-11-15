В Укрпошті розкрили, як працюватиме «Зимова підтримка» в прифронтових територіях

Українці зможуть отримати 1000 грн «Зимової підтримки» через відділення «Укрпошти».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 15 листопада кожен українець, який перебуває на території України, може подати заявку на отримання одноразової зимової підтримки в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова підтримка».

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначив, що громадяни, які проживають на прифронтових територіях, де немає інтернету, або не користуються «Дією», будуть видавати «Зимову підтримку» через відділення «Укрпошти». Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Є категорія громадян, які проживають на прифронтових територіях, де є проблеми зі зв'язком і, можливо, хтось не користується «Дією». Вони можуть прийти до наших відділень і оформити «Зимову підтримку», - пояснив Смілянський.

Він зазначив, що 10 днів після того, як такі люди заповнять заяви в «Укрпошті», їм нададуть гроші. Проте за ними потрібно буде прийти у відділення.

«Ми через СМС їх повідомимо і вони зможуть прийти на наше відділення і сплатити комунальні платежі, придбати ліки або товари українського виробництва», - зазначив Смілянський.

Крім цього, якщо відділення «Укрпошти» не будуть працювати у прифронтових регіонах, тоді люди зможуть отримати «зимову підтримку» через мобільні відділення.

