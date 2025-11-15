В Укрпочте раскрыли, как будет работать «Зимняя поддержка» в прифронтовых территориях

Украинцы смогут получить 1000 грн «Зимней поддержки» через отделения «Укрпочты».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 15 ноября каждый украинец, который находится на территории Украины, может подать заявку на получение одноразовой зимней поддержки в размере 1000 грн по программе «Зимняя поддержка».

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский отметил, что гражданам, которые проживают на прифронтовых территориях, где нет интернета или которые не пользуются «Дією», будут выдавать «Зимнюю поддержку» через отделения «Укрпочты». Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Есть категория граждан, которые проживают на прифронтовых территориях, где есть проблемы со связью, и, возможно, кто-то не пользуется «Дією». Они могут прийти в наши отделения и оформить «Зимнюю поддержку», — объяснил Смелянский.

Он отметил, что через 10 дней после того, как такие люди заполнят заявления в «Укрпочте», им предоставят деньги. Однако за ними нужно будет прийти в отделение.

«Мы через СМС их уведомим, и они смогут прийти в наше отделение и оплатить коммунальные платежи, приобрести лекарства или товары украинского производства», — отметил Смелянский.

Кроме того, если отделения «Укрпочты» не будут работать в прифронтовых регионах, тогда люди смогут получить «зимнюю поддержку» через мобильные отделения.

