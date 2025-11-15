У Полтаві суд покарав жінку, яка поширювала інформацію про місця перебування ТЦК

Телефон iPhone 16 Pro Max, з якого вона публікувала повідомлення, конфіскували в дохід держави.

Подільський районний суд Полтави виніс вирок місцевій мешканці, яка поширювала інформацію про місця перебування мобільних груп ТЦК та поліції, фактично допомагаючи уникати призову під час мобілізації. Про це йдеться у справі від 5 листопада № 553/3370/25 (провадження № 1-кп/553/700/2025).

За даними слідства, 32-річна жінка навесні 2025 року приєдналася до Telegram-каналу «Где повестки Полтава?». У червні-липні вона опублікувала п’ять повідомлень про розташування патрулів у різних локаціях міста.

Суд призначив їй 5 років позбавлення волі, але через визнання вини та угоду зі слідством — звільнив від реального відбування покарання, встановивши 1 рік іспитового строку. У цей період жінка зобов’язана реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не може виїжджати за кордон без дозволу.

«На підставі п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації вилучити у власність держави речовий доказ - мобільний телефон IPHONE 16 PRO MAX», йдеться у рішенні суду.

Суд зазначив, що вирок може бути оскаржено з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

