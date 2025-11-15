  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Полтаве суд наказал женщину, которая распространяла информацию о местах пребывания ТЦК

18:24, 15 ноября 2025
Телефон iPhone 16 Pro Max, с которого она публиковала сообщения, конфискован в доход государства.
В Полтаве суд наказал женщину, которая распространяла информацию о местах пребывания ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подольский районный суд Полтавы вынес приговор местной жительнице, которая распространяла информацию о местах пребывания мобильных групп ТЦК и полиции, фактически помогая уклоняться от призыва во время мобилизации. Об этом говорится в деле от 5 ноября № 553/3370/25 (производство № 1-кп/553/700/2025).

По данным следствия, 32-летняя женщина весной 2025 года присоединилась к Telegram-каналу «Где повестки Полтава?». В июне–июле она опубликовала пять сообщений о расположении патрулей в разных точках города.

Суд назначил ей 5 лет лишения свободы, но из-за признания вины и соглашения со следствием освободил ее от реального отбытия наказания, установив 1 год испытательного срока. В этот период женщина обязана регистрироваться в органе пробации, сообщать о смене места проживания или работы и не может выезжать за границу без разрешения.

«На основании п. 4 ч. 1 ст. 96-2 УК Украины в порядке специальной конфискации изъять в собственность государства вещественное доказательство — мобильный телефон iPHONE 16 PRO MAX», — говорится в решении суда.

Суд указал, что приговор может быть обжалован по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 394 УПК Украины, в Полтавский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Полтава судебная практика ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]