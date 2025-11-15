В Полтаве суд наказал женщину, которая распространяла информацию о местах пребывания ТЦК

Телефон iPhone 16 Pro Max, с которого она публиковала сообщения, конфискован в доход государства.

Подольский районный суд Полтавы вынес приговор местной жительнице, которая распространяла информацию о местах пребывания мобильных групп ТЦК и полиции, фактически помогая уклоняться от призыва во время мобилизации. Об этом говорится в деле от 5 ноября № 553/3370/25 (производство № 1-кп/553/700/2025).

По данным следствия, 32-летняя женщина весной 2025 года присоединилась к Telegram-каналу «Где повестки Полтава?». В июне–июле она опубликовала пять сообщений о расположении патрулей в разных точках города.

Суд назначил ей 5 лет лишения свободы, но из-за признания вины и соглашения со следствием освободил ее от реального отбытия наказания, установив 1 год испытательного срока. В этот период женщина обязана регистрироваться в органе пробации, сообщать о смене места проживания или работы и не может выезжать за границу без разрешения.

«На основании п. 4 ч. 1 ст. 96-2 УК Украины в порядке специальной конфискации изъять в собственность государства вещественное доказательство — мобильный телефон iPHONE 16 PRO MAX», — говорится в решении суда.

Суд указал, что приговор может быть обжалован по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 394 УПК Украины, в Полтавский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

