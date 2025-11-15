Сікорський спрогнозував, коли Україна може вступити до ЄС

Сікорський підкреслив, що ключовою умовою вступу України до Євросоюзу залишається боротьба з корупцією.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна має шанс приєднатися до Європейського Союзу на початку 2030-х років, пише Polsat News.

За словами Сікорського, попри блокування з боку Угорщини, Україна вже вдалося пройти важливий етап - отримання статусу країни-кандидата.

«Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття», - оцінив він.

Сікорський також вважає, що ключовою умовою вступу України до Євросоюзу залишається боротьба з корупцією.

«Якщо Україна буде терпіти корупцію, то до Європейського Союзу вона не вступить. ЄС вимагає чесності, дотримання процедур», - каже він.

Також Радослав Сікорський додав, що нинішні корупційні скандали в Україні є серйозним сигналом, який Київ повинен врахувати на шляху до європейської інтеграції.

