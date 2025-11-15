  1. В Украине

Сикорский спрогнозировал, когда Украина может вступить в ЕС

17:11, 15 ноября 2025
Сикорский подчеркнул, что ключевым условием вступления Украины в Евросоюз остается борьба с коррупцией.
Фото: gettyimages
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина имеет шанс присоединиться к Европейскому Союзу в начале 2030-х годов, пишет Polsat News.

По словам Сикорского, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, Украина уже смогла пройти важный этап — получение статуса страны-кандидата.

«Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия», — оценил он.

Сикорский также считает, что ключевым условием вступления Украины в Евросоюз остается борьба с коррупцией.

«Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский Союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур», — говорит он.

Также Радослав Сикорский добавил, что нынешние коррупционные скандалы в Украине являются серьезным сигналом, который Киев должен учесть на пути к европейской интеграции.

