Сикорский спрогнозировал, когда Украина может вступить в ЕС

Сикорский подчеркнул, что ключевым условием вступления Украины в Евросоюз остается борьба с коррупцией.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина имеет шанс присоединиться к Европейскому Союзу в начале 2030-х годов, пишет Polsat News.

По словам Сикорского, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, Украина уже смогла пройти важный этап — получение статуса страны-кандидата.

«Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия», — оценил он.

Сикорский также считает, что ключевым условием вступления Украины в Евросоюз остается борьба с коррупцией.

«Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский Союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур», — говорит он.

Также Радослав Сикорский добавил, что нынешние коррупционные скандалы в Украине являются серьезным сигналом, который Киев должен учесть на пути к европейской интеграции.

