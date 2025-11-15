Рустем Умєров заявив про активацію процесу звільнення 1200 українців з полону

Рустем Умєров повідомив, що найближчим часом пройдуть технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив, що провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українців з російського полону.

За його словами, у результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості.

«Йдеться про звільнення 1 200 українців.

Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними», - заявив він.

