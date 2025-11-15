Рустем Умеров заявил об активации процесса освобождения 1200 украинцев из плена

Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время пройдут технические консультации, которые должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах относительно восстановления процесса обменов и освобождения украинцев из российского плена.

По его словам, в результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности.

«Речь идет об освобождении 1 200 украинцев.

В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома — за семейным столом и рядом с близкими», — заявил он.

