Рустем Умеров заявил об активации процесса освобождения 1200 украинцев из плена
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах относительно восстановления процесса обменов и освобождения украинцев из российского плена.
По его словам, в результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности.
«Речь идет об освобождении 1 200 украинцев.
В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты.
Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома — за семейным столом и рядом с близкими», — заявил он.
