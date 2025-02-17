Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Модернизация ЕСИТС под угрозой – Государственная судебная администрация ищет новые источники финансирования

08:30, 17 февраля 2025
Проблема возникла в результате прекращения деятельности проекта USAID.
Модернизация ЕСИТС под угрозой – Государственная судебная администрация ищет новые источники финансирования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Модернизация Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), а фактически создание вместо нее новой Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), оказалась под угрозой. 

Об этом сообщил и. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура во время встречи представителей органов судейского управления и самоуправления с председателями апелляционных судов, которая состоялась 14 февраля в здании Верховного Суда. 

Как отметил Максим Пампура, проблемы с ЕСИКС возникли в результате прекращения финансирования проекта со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).

Таким образом, сейчас ГСА занимается поиском «альтернативных путей финансирования усовершенствования системы». 

Напомним, что после проведения технического и функционального аудита ЕСИТС в 2023-2024 годах, ГСА, вместе с иностранными партнерами, пришли к выводу о наличии хронических проблем в функционировании ЕСИТС и об устаревании ее модулей, вследствие чего была разработана концепция новой системы – ЕСИКС. 

Концепция ЕСИКС была презентована в октябре 2024 года, при этом эту концепцию фактически презентовали руководителям органов судейского управления и самоуправления не представители ГСА или ГП ИСС, а именно представители проекта USAID.

Согласно Концепции, ЕСИКС должен стать системой, построенной на совершенно новой основе и с большим функционалом, чем предусматривает сейчас ЕСИТС. 

Тогда же, в октябре 2024 года, было объявлено, что построение ЕСИКС продлится несколько лет – до 2027-2028 годов. 

Напомним, что о проблемах реализации ряда запланированных проектов в связи с прекращением деятельности USAID, ранее также сообщили в НАБУ, прокуратуре и  в Министерстве юстиции.

Источник фото: Верховный Суд

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ГСА деньги финансы ЕСИТС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд признал противоправным наложение штрафа за недопущение к проверке из-за отсутствия руководителя предприятия

Условия, при которых «формальные» нарушения являются основанием для отмены постановления Гоструда о привлечении к ответственности – позиция Верховного Суда.

Модернизация ЕСИТС под угрозой – Государственная судебная администрация ищет новые источники финансирования

Проблема возникла в результате прекращения деятельности проекта USAID.

Верховный Суд: переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту является новым назначением, а не переводом

Верховный Суд высказался по поводу перехода на пенсию по возрасту после назначения пенсии за выслугу лет.

Дело агрофирмы «Цветы Украины»: как в Украине положили начало ноу-хау относительно использования обличителей

Обличитель по этому делу – подчиненный экс-министра Александра Кубракова – не указал ни того, кто предлагает неправомерную выгоду, ни того, в чем заключалось предложение и, в конце концов, даже ни того, что именно предлагается как неправомерная выгода, но НАБУ это не помешало.

Как определить принадлежность страницы в Facebook ответчику как физическому лицу – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд при отказе в иске считал, что истцом не подтверждено надлежащими, достоверными и достаточным доказательствами факта принадлежности страницы в социальной сети Facebook ответчику как физическому лицу, а также принадлежности ему спорного сообщения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду