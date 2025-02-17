Модернизация ЕСИТС под угрозой – Государственная судебная администрация ищет новые источники финансирования

Проблема возникла в результате прекращения деятельности проекта USAID.

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Модернизация Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), а фактически создание вместо нее новой Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), оказалась под угрозой.

Об этом сообщил и. о. председателя Государственной судебной администрации Максим Пампура во время встречи представителей органов судейского управления и самоуправления с председателями апелляционных судов, которая состоялась 14 февраля в здании Верховного Суда.

Как отметил Максим Пампура, проблемы с ЕСИКС возникли в результате прекращения финансирования проекта со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).

Таким образом, сейчас ГСА занимается поиском «альтернативных путей финансирования усовершенствования системы».

Напомним, что после проведения технического и функционального аудита ЕСИТС в 2023-2024 годах, ГСА, вместе с иностранными партнерами, пришли к выводу о наличии хронических проблем в функционировании ЕСИТС и об устаревании ее модулей, вследствие чего была разработана концепция новой системы – ЕСИКС.

Концепция ЕСИКС была презентована в октябре 2024 года, при этом эту концепцию фактически презентовали руководителям органов судейского управления и самоуправления не представители ГСА или ГП ИСС, а именно представители проекта USAID.

Согласно Концепции, ЕСИКС должен стать системой, построенной на совершенно новой основе и с большим функционалом, чем предусматривает сейчас ЕСИТС.

Тогда же, в октябре 2024 года, было объявлено, что построение ЕСИКС продлится несколько лет – до 2027-2028 годов.

Напомним, что о проблемах реализации ряда запланированных проектов в связи с прекращением деятельности USAID, ранее также сообщили в НАБУ, прокуратуре и в Министерстве юстиции.

Источник фото: Верховный Суд

Автор: Вячеслав Хрипун

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