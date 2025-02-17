Верховный Суд признал противоправным наложение штрафа за недопущение к проверке из-за отсутствия руководителя предприятия

Условия, при которых «формальные» нарушения являются основанием для отмены постановления Гоструда о привлечении к ответственности – позиция Верховного Суда.

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Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу территориального органа Гоструда на решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми был удовлетворен иск Общества и отменен штраф.

Суть спора заключалась в том, что Гоструд составил акт о невозможности проведения проверки из-за отсутствия руководителя предприятия по юридическому адресу. На основании этого акта было вынесено постановление о наложении штрафа за препятствование проверке. Истец обжаловал это постановление, отметив, что ни законодательство, ни соответствующие нормативные акты не предусматривают возможности наложения штрафа по такому основанию.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, установив, что на момент возникновения спорных правоотношений постановление Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде» от 21 августа 2019 года №823, ранее регулировавшее процедуру проверок, утратило силу. Соответственно, подлежал применению Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о труде, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2001 г. №509, который не предусматривал составления акта о невозможности проверки как основания для применения санкций. Суд апелляционной инстанции согласился с этими выводами.

Верховный Суд поддержал позицию судов предыдущих инстанций в части того, что штраф за препятствование проверке может быть наложен только в случаях доказанного умышленного создания препятствий для ее проведения. Отсутствие руководителя на рабочем месте не является достаточным основанием для признания предприятия уклоняющимся от проверки, особенно ввиду того, что коммерческий директор предприятия предоставил информацию о местонахождении генерального директора.

Суд также указал, что согласно принципу правовой определенности органы государственного контроля должны действовать в пределах четко определенных законодательством процедур. В связи с отсутствием надлежащего правового основания для вынесения спорного постановления Верховный Суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций и отказал в удовлетворении кассационной жалобы Гоструда.

По этому делу Верховный Суд изложил правовой вывод о том, что наложение штрафа за препятствование проведению проверки возможно только в случае доказанного уклонения от получения уведомления о проведении проверки или совершении других недобросовестных действий, которые дают основания утверждать о создании предприятием препятствий для проведения проверки контролирующими органами. Фактическое отсутствие должностных лиц предприятия на момент проверки без установленных обстоятельств умышленного недопуска не может являться основанием для привлечения к ответственности.

Постановление Верховного Суда от 23 января 2025 г. по делу № 240/32993/23 (административное производство № К/990/22093/24).

Автор: Наталя Мамченко

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