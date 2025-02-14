Google ограничила отзывы после переименования Мексиканского залива в Американский

Google временно отключила возможность комментировать Мексиканский залив после переименования в Американский.

Фото: BBC

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Google временно отключила возможность оставлять отзывы о Мексиканском заливе в Google Maps после того, как переименовали его в Американский залив. Об этом сообщает BBC.

- Отключены отзывы - при попытке оставить комментарий пользователи видят сообщение, что публикация новой информации пока невозможна.

- Удаленные комментарии - Google также убрала некоторые негативные отзывы, которые начали появляться после изменения названия.

Компания объяснила свои действия тем, что регулярно защищает определенные места от волны непричастных или спекулятивных комментариев, особенно в периоды повышенного интереса.

Переименование произошло только для пользователей в США. В Мексике Google оставила оригинальное название, а в других странах, в частности в Украине, отображаются оба варианта.

Конкуренты тоже отреагировали на ситуацию:

- Apple полностью изменила название на «Американский залив» для пользователей во всем мире.

- Microsoft сделала аналогичный шаг, но только для США.

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