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У Google Maps перейменували Мексиканську затоку на Американську

11:30, 11 лютого 2025
Для мексиканських користувачів назва затоки не змінилася, а для решти світу – назва подвійна.
У Google Maps перейменували Мексиканську затоку на Американську
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У Google Maps була змінена назва Мексиканської затоки на Американську для користувачів у США.

При цьому для мексиканських користувачів назва не змінилася, а для решти світу – назва подвійна.

Раніше у Google повідомляли, що це давня практика, коли офіційні назви в різних країнах відрізняються.

Нагадаємо, що у січня США змінили назву низки геополітичних об'єктів після указу президента Дональда Трампа, зокрема перейменували затоку, а горі Деналі повернули назву Мак-Кінлі, яку вона мала на честь 25-го президента США.

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США Мексика

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