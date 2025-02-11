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Після призупинення фінансування USAID в Україні зупинилася модернізація 9 пунктів пропуску на кордоні

10:55, 11 лютого 2025
Наразі в Агентстві відновлення шукають українських розробників проектної документації.
Після призупинення фінансування USAID в Україні зупинилася модернізація 9 пунктів пропуску на кордоні
Фото: forbes.ua
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Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин повідомив, що призупинення фінансування від USAID призвело до припинення розробки техніко-економічного обґрунтування для 9 прикордонних пунктів пропуску. Наразі в Агентстві відновлення шукають вітчизняних розробників проектної документації. Про це він сказав під час заходу «Від доріг до водогонів: як реалізують великі інфраструктурні проекти», пише Укрінформу.

«У нас сьогодні дев'ять пунктів пропуску, по яких фактично припинилися роботи через відсутність фінансування від USAID на техніко-економічне обґрунтування (проєктів модернізації - ред.). І навіть напрацьована частина матеріалу не передається Агентству. Скажу відверто, ми не чекаємо, поки відновиться фінансування, у нас немає впевненості, що воно буде відновлено», - сказав Сухомлин.

За його словами, після призупинення роботи Агентства США з міжнародного розвитку українським архітектурним бюро було запропоновано взяти участь в розробці ТЕО і проектів по цих пунктах пропуску.

Наразі дві великі українські компанії погодилися на участь у цих проектах.   

Раніше оприлюднили перелік всіх українських інституцій, які отримували кошти від USAID.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» повідомляла, на що Державна судова адміністрація витратила 16,6 млн доларів від федерального Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Також ми публікували плани закупівель, підписані керівником програми USAID Девідом Воном і керівниками ДСА. З одного з цих планів випливає, що вартість всієї програми USAID, де бенефіціаром виступає ДСА, становить 48 млн доларів США, з іншого – 23,99 млн доларів. Закупівлі включають витрати на оренду авто, авіаперевезення, ремонт офісів, харчування, кейтеринг, проведення опитувань тощо.

Додамо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з кінця 2023 року запустило в Україні програму кошторисною вартістю 90 млн доларів США на проект «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)». Тобто, доброчесності посадовців та державних службовців. Бенефіціаром проекту виступає за документами Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Крім того, Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляла до одержувачів, а інша частина витрачалася на бюрократію.

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