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Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення судді до Яворівського райсуду Львівської області

11:12, 11 лютого 2025
ВРП ухвалила рішення про внесення подання Президенту Володимиру Зеленському про призначення одного судді.
Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення судді до Яворівського райсуду Львівської області
Фото: Яворівський районний суд Львівської області
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Вища рада правосуддя 11 лютого ухвалила рішення про внесення подання Президенту України Володимиру Зеленському про призначення Наталії Кондратьєвої на посаду судді Яворівського районного суду Львівської області.

Раніше ми писали, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів. 

Як писала раніше «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія затвердила нові програми іспитів для кандидатів на посаду суддів місцевих судів.

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суд ВРП Володимир Зеленський

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