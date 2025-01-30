ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.
Зокрема, мова йде про:
Маланюка Олега Ярославовича – на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області;
Чорного Ігоря Анатолійовича – на посаду судді Здолбунівського районного суду Рівненської області.
Як писала раніше «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія затвердила нові програми іспитів для кандидатів на посаду суддів місцевих судів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.