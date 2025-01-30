ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений о назначении двух судей на должности в местные суды.

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в местные суды.

В частности, речь идет о:

Маланюке Олеге Ярославиче – на должность судьи Авдеевского городского суда Донецкой области;

Черном Игоре Анатольевиче – на должность судьи Здолбуновского районного суда Ровенской области.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия утвердила новые программы экзаменов для кандидатов на должность судей местных судов.

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