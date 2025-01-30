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Высшая квалификационная комиссия утвердила новые программы экзаменов для кандидатов на должность судей местных судов

10:24, 30 января 2025
Обновления касаются кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд.
Высшая квалификационная комиссия утвердила новые программы экзаменов для кандидатов на должность судей местных судов
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила новые программы для квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые планируют перевод в другой местный суд. Изменения касаются программ этапов экзамена и таксономических характеристик анонимных тестирований по истории украинской государственности, общих знаний в области права и специализаций суда (административной, хозяйственной, общей).

Комиссия приняла решение проводить тестирование общих знаний в области права и тестирование знаний по специализации соответствующего суда в рамках единого тестирования.

Комиссией также определен алгоритм обнародования на официальном веб-сайте Комиссии таких документов и информации.

После принятия решения обнародуются: Программа экзамена и таксономическая характеристика анонимного тестирования по истории украинской государственности для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд; Программа экзамена и таксономическая характеристика анонимного тестирования общих знаний в области права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной, общей) для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переве

Перечень вопросов тестирования по истории украинской государственности, общих знаний в области права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной, общей) публикуется не позднее чем за 30 дней до даты проведения квалификационного экзамена, перечень правильных ответов на соответствующие тестовые вопросы - не позднее чем за 10 дней до даты проведения квалификационного экзамена.

С Программой экзамена и таксономической характеристикой анонимного тестирования по истории украинской государственности можно ознакомиться в каталоге «Тестирование по истории украинской государственности» подрубрики «Подготовка к квалификационному экзамену» рубрики «Отбор кандидатов на должность судьи местного суда, объявленный 11.12.2024» подраздела «Отбор на должность судьи» раздела «Отбор на должность судьи местного суда» официального веб-сайта Комиссии или по ссылкам: Программа экзамена и таксономическая характеристика анонимного тестирования по истории украинской государственности для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд.

С Программой экзамена и таксономической характеристикой анонимного тестирования общих знаний в области права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной, общей) можно ознакомиться в каталоге «Тестирование общих знаний в области права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной, общей)» подрубрики «Подготовка к квалификационному экзамену» рубрики «Отбор кандидатов на должность судьи местного суда, объявленный 11. 12.2024» подраздела „Отбор на должность судьи“ раздела „Отбор на должность судьи местного суда“ официального вебсайта Комиссии или по ссылке: Программа экзамена и таксономическая характеристика анонимного тестирования общих знаний в области права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной, общей) для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд.

Со справочной информацией о содержании анонимного тестирования когнитивных способностей кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд можно ознакомиться в каталоге «Тестирование по когнитивным способностям» подрубрики «Подготовка к квалификационному экзамену» рубрики «Отбор кандидатов на должность судьи местного суда, объявленный 11.12.2024» подраздела «Отбор на должность судьи» раздела «Отбор на должность судьи местного суда» официального сайта Комиссии или по ссылке: справочная информация о содержании анонимного тестирования когнитивных способностей кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд.

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судья ВККС

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