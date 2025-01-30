Высшая квалификационная комиссия обновила методические указания для кандидатов на должности судей апелляционных судов

Внесены изменения в оценивание практического задания для кандидатов на должности судей апелляционных судов.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила о внесении изменений в методические указания по оценке практического задания по уголовной специализации, которое выполняют кандидаты на должности судей апелляционных судов во время квалификационного экзамена. Изменения были утверждены 29 января 2025 года и касаются документа, который был предварительно утвержден в июле 2024 года (решение № 228/зп-24).

Ознакомиться с обновленными методическими указаниями можно на официальном веб-сайте Комиссии в подрубрике «Практическое задание» раздела «Конкурс для кандидатов на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах, объявленный 14.09.23 (ПРОДОЛЖАЕТСЯ)». Также доступна прямая ссылка на методические указания для ознакомления.

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