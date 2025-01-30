Вища кваліфікаційна комісія оновила методичні вказівки для кандидатів на посади суддів апеляційних судів

Внесено зміни до оцінювання практичного завдання для кандидатів на посади суддів апеляційних судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила про внесення змін до методичних вказівок з оцінювання практичного завдання з кримінальної спеціалізації, яке виконують кандидати на посади суддів апеляційних судів під час кваліфікаційного іспиту. Зміни були затверджені 29 січня 2025 року і стосуються документу, який був попередньо затверджений у липні 2024 року (рішення № 228/зп-24).

Ознайомитися з оновленими методичними вказівками можна на офіційному вебсайті Комісії у підрубриці «Практичне завдання» розділу «Конкурс для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошений 14.09.23 (ТРИВАЄ)». Також доступне пряме посилання на методичні вказівки для ознайомлення.

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