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Вища кваліфікаційна комісія затвердила нові програми іспитів для кандидатів на посаду суддів місцевих судів

10:24, 30 січня 2025
Оновлення стосуються кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.
Вища кваліфікаційна комісія затвердила нові програми іспитів для кандидатів на посаду суддів місцевих судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила нові програми для кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які планують переведення до іншого місцевого суду. Зміни стосуються програм етапів іспиту та таксономічних характеристик анонімних тестувань з історії української державності, загальних знань у сфері права та спеціалізацій суду (адміністративної, господарської, загальної).

Комісія ухвалила рішення проводити тестування загальних знань у сфері права та тестування знань зі спеціалізації відповідного суду у межах єдиного тестування.

Комісією також визначено алгоритм оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії таких документів та інформації.

Після ухвалення рішення оприлюднюються: Програма іспиту та таксономічна характеристика анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду; Програма іспиту та таксономічна характеристика анонімного тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної) для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду; довідкова інформація про зміст анонімного тестування когнітивних здібностей кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Перелік питань тестування з історії української державності, загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної) оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту, перелік правильних відповідей на відповідні тестові запитання – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

З Програмою іспиту та таксономічною характеристикою анонімного тестування з історії української державності можна ознайомитися в каталозі «Тестування з історії української державності» підрубрики «Підготовка до кваліфікаційного іспиту» рубрики «Добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошений 11.12.2024» підрозділу «Добір на посаду судді» розділу «Добір на посаду судді місцевого суду» офіційного вебсайту Комісії або за посиланнями: Програма іспиту та таксономічна характеристика анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

З Програмою іспиту та таксономічною характеристикою анонімного тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної) можна ознайомитися в  каталозі «Тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної)» підрубрики «Підготовка до кваліфікаційного іспиту» рубрики «Добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошений 11.12.2024» підрозділу «Добір на посаду судді» розділу «Добір на посаду судді місцевого суду» офіційного вебсайту Комісії або за посиланням: Програма іспиту та таксономічна характеристика анонімного тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної) для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

З довідковою інформацією про зміст анонімного тестування когнітивних здібностей кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду можна ознайомитися в каталозі  «Тестування щодо когнітивних здібностей» підрубрики «Підготовка до кваліфікаційного іспиту» рубрики «Добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошений 11.12.2024» підрозділу «Добір на посаду судді» розділу «Добір на посаду судді місцевого суду» офіційного вебсайту Комісії або за посиланням: довідкова інформація про зміст анонімного тестування когнітивних здібностей кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

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суддя ВККС

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