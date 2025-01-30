Ольга Стефанишина призвала союзников как можно быстрее имплементировать решение Вашингтонского саммита по Украине

Ольга Стефанишина подчеркнула важность скорейшего обеспечения полной имплементации решений Саммита НАТО в Вашингтоне относительно Украины.

Фото: nato.int

В среду, 29 января, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

В ходе мероприятия обсудили безопасность в Украине, имплементацию решений Вашингтонского саммита НАТО и прогресс Украины в реализации реформ, в частности в рамках адаптированной Годовой национальной программы.

Вице-премьер-министр проинформировала союзников о ситуации с безопасностью и подчеркнула, что приоритетными потребностями Украины остаются системы ПВО, самолеты, а также ракеты дальнего радиуса действия.

Ольга Стефанишина подчеркнула важность скорейшего обеспечения полной имплементации решений Саммита НАТО в Вашингтоне по отношению к Украине. Она отметила необходимость скорейшего полноценного запуска инициативы НАТО по безопасности и подготовке для Украины (NSATU) и поблагодарила союзников за выполнение обязательств по финансовой поддержке Украины.

В контексте подготовки к саммиту НАТО в Гааге, вице-премьер-министр отметила, что Украина стремится к надежным гарантиям безопасности для устойчивого и справедливого мира и ожидает от союзников готовности вести диалог опираясь на решение Вашингтонского саммита относительно необратимости евроатлантической интеграции нашего государства.

Ольга Стефанишина представила приоритеты адаптированной Годовой национальной программы на 2025 год, которая учитывает рекомендации НАТО, а также поблагодарила союзников за предложения по дальнейшим шагам, необходимым для усиления взаимосовместимости Украины и Альянса.

Вице-премьер-министр отметила, что обсуждение внедрения рекомендаций НАТО по вопросам системы оборонных закупок продолжится на следующем заседании Комитета РУН по вопросам обороны и безопасности в феврале.

«Есть общее понимание, что сохранение полной функциональности закупочных агентств Украины является ключевым приоритетом. Дальнейшие консультации с союзниками, запланированные на февраль, будут направлены на усиление институциональных способностей системы оборонных закупок в Украине», - подчеркнула она.

В ходе визита в штаб-квартиру НАТО Ольга Стефанишина встретилась с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны, в частности, обсудили состояние реализации решений Вашингтонского саммита НАТО по Украине.

Также вице-премьер-министр провела встречи с Помощником Генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Руге и Помощником Генерального секретаря по операциям Томасом Гоффусом.

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