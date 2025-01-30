Великобритания назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине

Парламентарий Алекс Собел назначен Посланником по вопросам торговли с Украиной.

Великобритания назначила на должность Посланника по вопросам торговли с Украиной парламентария Алекса Собела.

Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине.

«Соединенное Королевство только что подписало историческое Соглашение о 100-летнем партнерстве с Украиной, где торговля является ключевым элементом. Я с нетерпением ожидаю возможности поработать над достижением результатов как для Великобритании, так и для Украины», – сказал Собел.

В дипведомстве сообщили, что Собел сосредоточится на поиске торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса и продвижении Великобритании как лучшего места для инвестиций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заключили Соглашение и Декларацию о столетнем партнерстве. Документы подписали Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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