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Великобритания назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине

12:30, 30 января 2025
Парламентарий Алекс Собел назначен Посланником по вопросам торговли с Украиной.
Великобритания назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине
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Великобритания назначила на должность Посланника по вопросам торговли с Украиной парламентария Алекса Собела.

Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине.

«Соединенное Королевство только что подписало историческое Соглашение о 100-летнем партнерстве с Украиной, где торговля является ключевым элементом. Я с нетерпением ожидаю возможности поработать над достижением результатов как для Великобритании, так и для Украины», – сказал Собел.

В дипведомстве сообщили, что Собел сосредоточится на поиске торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса и продвижении Великобритании как лучшего места для инвестиций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заключили Соглашение и Декларацию о столетнем партнерстве. Документы подписали Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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бизнес Украина Великобритания

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