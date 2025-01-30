Комитет по нацбезопасности зарегистрировал законопроект о переносе срока прохождения ВЛК ограниченно годными

Член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко сообщил о регистрации законопроекта, согласно которому граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности.

Фото: gdb.rferl.org

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки зарегистрировал законопроект «О внесении изменения в пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту». Об этом сообщил член Комитета Александр Федиенко.

Согласно законопроекту устанавливается, что граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу настоящего Закона обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование с целью определения пригодности к военной службе. Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

По его словам, законопроекта «достаточно маленький, согласованный, поэтому надеюсь, что его парламент примет за основу и в целом сразу».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными, успели ее пройти. Сейчас ограниченно годные должны пройти ВВК до 4 февраля. Впоследствии Верещук сообщила, что срок для прохождения ВВК ограниченно годными могут продлить до июня.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом как закон законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Автор: Наталя Мамченко

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