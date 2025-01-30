Комітет з нацбезпеки зареєстрував законопроект про перенесення терміну проходження ВЛК обмежено придатними

Член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко повідомив про реєстрацію законопроекту, за яким громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності.

Фото: gdb.rferl.org

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зареєстрував законопроект «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Про це повідомив член Комітету Олександр Федієнко.

Відповідно до законопроекту встановлюється, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

За його словами, законопроекту «досить маленький, узгоджений, тому сподіваюсь його парламент прийме за основу та в цілому одразу».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти. Наразі обмежено придатні повинні пройти ВЛК до 4 лютого. Згодом Верещук повідомила, що термін для проходження ВЛК обмежено придатними можуть продовжити до червня.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Автор: Наталя Мамченко

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