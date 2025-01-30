В Україні за рік заблоковано більше 100 нелегальних казино

Мінцифра заблокувала 92 азартних застосунки в AppStore та 26 у Play Market.

Фото: mezha.net

Протягом 2024 року за зверненням Міністерства цифрової трансформації України було заблоковано 118 застосунків нелегальних казино. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

«Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують», – зазначив він у своєму Telegram-каналі.

За минулий рік було заблоковано:

92 застосунки в AppStore,

26 застосунків в Play Market.

Також за розпорядженням Держспецзв’язку було видалено 4 460 сайтів онлайн-казино.

Міністр Федоров звернув увагу, що для повідомлення про нелегальне казино в Apple чи Google, необхідно надіслати лист на електронну пошту [email protected] з темою «Блокування казино».

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