Київміськбуд розпочав підготовку до докапіталізації, щоб відновити будівництво об'єктів

Місто планує надати компанії кошти, передбачені в бюджеті для докапіталізації, протягом 2025 року.

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» розпочав підготовку до докапіталізації. Наразі потрібно привести статут та інші внутрішні регламентні документи у відповідність до положень чинного законодавства та забезпечення можливості додаткової емісії акцій столичного представника будівельної галузі. На цьому наголосив заступник голови КМДА Владислав Андронов після зустрічі з інвесторами компанії.

Нагадаємо, що ще у вересні «Судово-юридична газета» писала, що київська влада разом з ініціативною групою інвесторів недобудованих об’єктів «Укрбуду» та «Київміськбуду» домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту для вирішення питань добудови об’єктів.

У КМДА заявляють, що місто планує надати компанії кошти, передбачені в бюджеті для докапіталізації, протягом 2025 року.

«За майже рік активної роботи Комісія провела 9 засідань. Члени Комісії проаналізували проблемні питання, пов’язані з діяльністю «Київміськбуду», підготували пропозиції щодо шляхів і механізмів їх вирішення. Зокрема, за результатами роботи Комісії Київрада прийняла два важливі рішення: про докапіталізацію «Київміськбуду» та про звернення до Кабміну щодо запобігання збитків від об’єктів «Укрбуду», переданих «Київміськбуду». Ці рішення дають нам можливість працювати далі та відновити роботи на об’єктах компанії. Наразі «Київміськбуд» готує свої документи для майбутньої докапіталізації.», – зазначив Владислав Андронов.

За його словами, Комісія також розглянула питання землекористування, прокладання інженерних мереж і підключення будинків, поповнення обігових коштів шляхом залучення зовнішнього поворотного фінансування тощо.

Водночас зазначається, що етапність та черговість, терміни добудови та введення в експлуатацію проєктів житлових комплексів визначатимуть безпосередньо в «Київміськбуді».

Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначав, що після того, як будуть виділені гроші, першочергово запускатимуть об’єкти найвищої готовності.

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