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Киевгорстрой начал подготовку к докапитализации, чтобы возобновят строительство объектов

20:14, 30 января 2025
Город планирует предоставить компании денежные средства, предусмотренные в бюджете для докапитализации, в течение 2025 года.
Киевгорстрой начал подготовку к докапитализации, чтобы возобновят строительство объектов
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ЧАО «ХК «Киевгорстрой» приступило к подготовке к докапитализации. Теперь нужно привести устав и другие внутренние регламентные документы в соответствие с положениями действующего законодательства и обеспечения возможности дополнительной эмиссии акций столичного представителя строительной отрасли. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владислав Андронов после встречи с инвесторами компании.

Напомним, что еще в сентябре «Судебно-юридическая газета» писала, что киевские власти вместе с инициативной группой инвесторов недостроенных объектов «Укрбуда» и «Киевгорстроя» договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту для решения вопросов достройки объектов. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко после встречи с инициативной группой инвесторов, вышедших на митинг под стены КГГА.

В КГГА заявляют, что город планирует предоставить компании денежные средства, предусмотренные в бюджете для докапитализации, в течение 2025 года.

«За почти год активной работы Комиссия провела 9 заседаний. Члены Комиссии проанализировали проблемные вопросы, связанные с деятельностью «Киевгорстроя», подготовили предложения по путям и механизмам их решения. В частности, по результатам работы Комиссии Киевсовет принял два важных решения: о докапитализации Киевгорстроя» и об обращении в Кабмин по предотвращению ущерба от Ообъектов «Укрстроя», переданных «Киевгорстрою». Эти решения дают нам возможность работать дальше и возобновить работы на объектах компании. В настоящее время «Киевгорстрой» готовит свои документы для будущей докапитализации», – отметил Владислав Андронов.

По его словам, Комиссия также рассмотрела вопросы землепользования, прокладки инженерных сетей и подключения домов, пополнения оборотных средств путем привлечения внешнего возвратного финансирования.

В то же время, отмечается, что этапность и очередность, сроки достройки и ввода в эксплуатацию проектов жилых комплексов будут определять непосредственно в «Киевгорстрое».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что после того, как будут выделены деньги, будут в первую очередь будут запускать объекты наивысшей готовности.

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Киев

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