Счетная палата начала анализ выполнения Минэкономики, Минцифры, ФГИУ и АМКУ рекомендаций

Анализ выполнения рекомендаций представляет собой углубленную аудиторскую оценку корректирующих действий, предпринятых как непосредственными исполнителями, так и другими участниками системы управления объекта контроля.

Фото: rp.gov.ua

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Счетная палата сообщила, что приступила к анализу выполнения рекомендаций предоставленных объектам, функционирующим в сфере экономики, цифровой трансформации, защиты экономической конкуренции и управления государственным имуществом за 2020-2024 годы. Речь идет о Министерстве экономики Украины, Министерстве цифровой трансформации Украины, Фонде государственного имущества Украины и Антимонопольном комитете Украины, передает официальный сайт палаты.

Отмечается, что анализ выполнения рекомендаций делается с тем, чтобы углубленно оценить корректирующие действия, предпринятые как непосредственными исполнителями, и другими участниками системы управления объекта контроля.

Цель анализа – установить фактическое состояние выполнения рекомендаций, оценить результаты их внедрения, проанализировать влияние, а также выявить причины и последствия невыполнения.

Ответственный за контрольное мероприятие – член Счетной палаты Геннадий Плис. Рассмотрение отчета по результатам контроля запланировано на апрель 2025 года.

По результатам анализа Счетная палата сформирует соответствующие выводы и предоставит рекомендации по повышению эффективности внедрения решений и совершенствованию деятельности объектов контроля.

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