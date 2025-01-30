Рахункова палата розпочала аналіз виконання Мінекономіки, Мінцифри, ФДМУ та АМКУ рекомендацій

Аналіз виконання рекомендацій є поглибленою аудиторською оцінкою коригувальних дій, вжитих як безпосередніми виконавцями, так і іншими учасниками системи управління об’єкта контролю.

Фото: rp.gov.ua

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Рахункова палата повідомила, що розпочала аналіз виконання рекомендацій наданих об’єктам, що функціонують у сфері економіки, цифрової трансформації, захисту економічної конкуренції та управління державним майном за 2020-2024 роки. Мова йде про Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації України, Фонд державного майна України та Антимонопольний комітет України, передає офіційний сайт палати.

Зазначається, що аналіз виконання рекомендацій робиться для того, щоб поглиблено оцінити коригувальні дії, вжиті як безпосередніми виконавцями, так і іншими учасниками системи управління об’єкта контролю.

Мета аналізу – встановити фактичний стан виконання рекомендацій, оцінити результати їх впровадження, проаналізувати вплив, а також виявити причини та наслідки невиконання.

Відповідальний за контрольний захід — член Рахункової палати Геннадій Пліс. Розгляд звіту за результатами заходу контролю запланований на квітень 2025 року.

За результатами аналізу Рахункова палата сформує відповідні висновки та надасть рекомендації для підвищення ефективності впровадження рішень і вдосконалення діяльності об’єктів контролю.

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