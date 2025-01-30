В Украине за год заблокировано более 100 нелегальных казино

Минцифра заблокировала 92 азартных приложения в AppStore и 26 в Play Market.

Фото: mezha.net

В течение 2024 года по обращению Министерства цифровой трансформации Украины было заблокировано 118 приложений нелегальных казино. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

«Продолжаем бороться с незаконным азартным бизнесом. Выстроили четкую работу с Apple и Google по этому треку, после обращения Минцифры все незаконные приложения компании сразу блокируют», - отметил он в своем Telegram-канале.

За прошлый год было заблокировано:

92 приложения в AppStore,

26 приложений в Play Market.

Также по распоряжению Госспецсвязи было удалено 4 460 сайтов онлайн-казино.

Министр Федоров обратил внимание, что для сообщения о нелегальном казино в Apple или Google, необходимо отправить письмо на электронную почту [email protected] с темой «Блокировка казино».

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