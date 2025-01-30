Велика Британія призначила Алекса Собела торговим представником в Україні

Парламентар Алекс Собел призначений Посланцем з питань торгівлі з Україною.

Велика Британія призначила на посаду Посланця з питань торгівлі з Україною парламентаря Алекса Собела.

Про це повідомило посольство Великої Британії в Україні.

«Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати над досягненням результатів як для Великої Британії, так і України», – сказав Собел.

У дипвідомстві поінформували, що Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Великої Британії як найкращого місця для інвестицій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії уклали Угоду та Декларацію про сторічне партнерство. Документи підписали Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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