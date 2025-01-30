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Ольга Стефанішина закликала союзників якнайшвидше імплементувати рішення Вашингтонського саміту щодо України

13:05, 30 січня 2025
Ольга Стефанішина підкреслила важливість якнайшвидшого забезпечення повної імплементації рішень Саміту НАТО у Вашингтоні щодо України.
Ольга Стефанішина закликала союзників якнайшвидше імплементувати рішення Вашингтонського саміту щодо України
Фото: nato.int
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У середу, 29 січня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів за участі віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Під час заходу обговорили безпекову ситуація в Україні, імплементацію рішень Вашингтонського саміту НАТО та прогрес України у реалізації реформ, зокрема в рамках адаптованої Річної національної програми.

Віце-премʼєр-міністр поінформувала союзників про безпекову ситуацію та наголосила, що пріоритетними потребами України залишаються системи ППО, літаки, а також ракети дальнього радіуса дії.

Ольга Стефанішина підкреслила важливість якнайшвидшого забезпечення повної імплементації рішень Саміту НАТО у Вашингтоні щодо України. Вона наголосила на необхідності якнайшвидшого повноцінного запуску ініціативи НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) та подякувала союзникам за виконання зобов’язань щодо фінансової підтримки України.

У контексті підготовки до саміту НАТО в Гаазі, віце-премʼєр-міністр зазначила, що Україна прагне надійних гарантій безпеки для стійкого і справедливого миру та очікує від союзників готовності вести діалог спираючись на рішення Вашингтонського саміту щодо незворотності євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Ольга Стефанішина представила пріоритети адаптованої Річної національної програми на 2025 рік, яка враховує рекомендації НАТО, а також подякувала союзникам за пропозиції щодо подальших кроків, необхідних для посилення взаємосумісності України та Альянсу.

Віце-премʼєр-міністр зазначила, що обговорення впровадження рекомендацій НАТО з питань системи оборонних закупівель продовжиться на наступному засіданні Комітету РУН з питань оборони і безпеки у лютому.

«Є спільне розуміння, що збереження повної функціональності закупівельних агенцій України є ключовим пріоритетом. Подальші консультації з союзниками, заплановані на лютий, матимуть на меті посилення інституційних спроможностей системи оборонних закупівель в Україні», - наголосила вона.

У ході свого візиту до штаб-квартири НАТО Ольга Стефанішина зустрілась із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони, зокрема, обговорили стан реалізації рішень Вашингтонського саміту НАТО щодо України.

Також віце-прем'єр-міністр провела зустрічі з Помічником Генерального секретаря з політичних питань та політики безпеки Борісом Руге та Помічником Генерального секретаря з НАТО з питань операцій Томасом Гоффусом.

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НАТО Україна мінюст

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