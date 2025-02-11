Высший совет правосудия внесет Зеленскому представление о назначении судьи в Яворивский райсуд Львовской области

ВСП принял решение о внесении представления Президенту Владимиру Зеленскому о назначении одного судьи.

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Высший совет правосудия 11 февраля принял решение о внесении представления Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении Натальи Кондратьевой на должность судьи Яворивского районного суда Львовской области.

Ранее мы писали, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия утвердила новые программы экзаменов для кандидатов на должность судей местных судов.

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