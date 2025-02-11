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Какой порядок взятия на учет физического лица, который намерен осуществлять независимую профессиональную деятельность

16:20, 11 февраля 2025
Если физическое лицо зарегистрировано как ФЛП и планирует осуществлять независимую профдеятельность, то оно подает в ГНС соответствующее заявление.
Какой порядок взятия на учет физического лица, который намерен осуществлять независимую профессиональную деятельность
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Налоговая служба в Одесской области объясняет алгоритм взятия на учет физического лица, который намерен осуществлять независимую профессиональную деятельность.

Отмечается, что для взятия на учет в контролирующем органе физическому лицу, осуществляющему независимую профессиональную деятельность, необходимо:

1. В срок 10 календарных дней после государственной регистрации (регистрации) независимой профессиональной деятельности и получения свидетельства о регистрации или иного документа (разрешения, сертификата и т.п.), подтверждающего право физического лица на ведение независимой профессиональной деятельности подать лично или через представителя, отправить по почте заказным письмом с описанием вложения в контролирующий орган

- заявление по форме № 5-ОПП, приведенное в приложении 8 к Порядку учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 с изменениями и дополнениями;

- копию документа, подтверждающего право физического лица на проведение независимой профессиональной деятельности, определенного в п.п. 1 п. 6.7 разд. VI Порядка №1588.

При подаче документов предъявляются подлинники указанных документов и паспорт. Информация о задекларированном (зарегистрированном) месте жительства (нахождении) лица должна быть подтверждена данными паспорта или выпиской из соответствующего реестра территориального общества.

Если физическое лицо представляет документы для взятия на учет через почтовое отделение заказным письмом с описанием вложения, то копии документов должны быть заверены нотариально или органом, осуществившим регистрацию независимой профессиональной деятельности.

В день получения заявления по форме № 5-ОПП физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, берется на учет в контролирующем органе. Справка о взятии на учет по форме № 34-ОПП направляется налогоплательщику не позднее следующего рабочего дня со дня взятия на учет. По согласию налогоплательщика не позднее следующего рабочего дня после взятия его на учет такая справка может быть выдана налогоплательщику в контролирующем органе по основному месту учета.

2. Предоставить сведения об адресе рабочего места путем представления в контролирующий орган по основному месту учета, в течение 10 рабочих дней после взятия на учет, заявления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением по форме № 20-ОПП (далее – Заявление по ф. № 20-05) в заявлении по ф. №5-ОПП при взятии на учет.

Если рабочее место физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место постоянного проживания, то необходимо проставить отметку в графе 16 раздела 3 Заявления по ф. № 20-ОПП для взятия на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению.

Если физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, указало данные о рабочем месте (офис) в заявлении по ф. № 5-ОПП при взятии на учет в контролирующих органах, налогоплательщик освобождается от обязанности подачи в контролирующий орган заявления по ф. №20-ОПП.

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налоговая

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