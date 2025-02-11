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В Киеве задержали водителя, который пьяным выехал на тротуар, травмировал девушку и скрылся

13:00, 11 февраля 2025
Мужчина не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре наехал на 24-летнюю девушку.
В Киеве задержали водителя, который пьяным выехал на тротуар, травмировал девушку и скрылся
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В Киеве задержали водителя Volkswagen, который пьяным выехал на тротуар, травмировал девушку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает столичная полиция.

ДТП с пострадавшими произошло 10 февраля на улице Радужной, что в Днепровском районе столицы.

41-летний вождь Volkswagen Passat, двигаясь по дороге, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре наехал на 24-летнюю девушку.

В результате аварии прохожая получила телесные повреждения в виде перелома ребер и ушибов и была госпитализирована в больницу.

Виновник ДТП пытался скрыться, однако его задержали прохожие и передали сотрудникам полиции. «Драгер» показал 2,45 промилле алкоголя в крови нарушителя.

Следователи задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и возбудили уголовные производства по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю готовится сообщение о подозрении, санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

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