У Києві затримали водія, який пʼяним виїхав на тротуар, травмував дівчину та втік

Чоловік не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на 24-річну дівчину.

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У Києві затримали водія Volkswagen, який пʼяним виїхав на тротуар, травмував дівчину та втік з місця події. Про це повідомляє столична поліція.

ДТП із потерпілими сталася 10 лютого на вулиці Райдужній, що у Дніпровському районі столиці.

41-річний керманич Volkswagen Passat, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на 24-річну дівчину.

Внаслідок аварії перехожа отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер та забоїв й була госпіталізована до лікарні.

Винуватець ДТП намагався втекти, однак його затримали перехожі та передали працівникам поліції. «Драґер» показав 2,45 проміле алкоголю в крові порушника.

Слідчі затримали керманича в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Порушнику готується повідомлення про підозру, санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

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