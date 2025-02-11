Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали водія, який пʼяним виїхав на тротуар, травмував дівчину та втік

13:00, 11 лютого 2025
Чоловік не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на 24-річну дівчину.
У Києві затримали водія, який пʼяним виїхав на тротуар, травмував дівчину та втік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали водія Volkswagen, який пʼяним виїхав на тротуар, травмував дівчину та втік з місця події. Про це повідомляє столична поліція.

ДТП із потерпілими сталася 10 лютого на вулиці Райдужній, що у Дніпровському районі столиці.

41-річний керманич Volkswagen Passat, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на 24-річну дівчину.

Внаслідок аварії перехожа отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер та забоїв й була госпіталізована до лікарні.

Винуватець ДТП намагався втекти, однак його затримали перехожі та передали працівникам поліції. «Драґер» показав 2,45 проміле алкоголю в крові порушника.

Слідчі затримали керманича в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Порушнику готується повідомлення про підозру, санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ДТП Київ п'яне ДТП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада підтримала за основу законопроект про примусову евакуацію дітей із зони бойових дій

Законопроектом пропонується зобов’язати батьків виконувати рішення військових адміністрацій щодо проведення обов’язкової евакуації дітей із зони бойових дій.

Арбітражних керуючих та приватних виконавців пропонується залучити до управління арештованими активами

Пропонується запровадити систему автоматизованого визначення управителів активами з числа арбітражних керуючих та приватних виконавців – Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики підготував доопрацьований законопроект щодо реформи АРМА.

Нині вирішується доля 6 фінансованих США проектів Офісу Генпрокурора вартістю 89 млн доларів — Голос Америки

Йдеться про фінансування за рахунок допомоги різних питань, зокрема, і про антикорупційні ініціативи та реформу системи прокуратури України.

Трамп заявив, що Зеленський погодився дати США доступ до рідкісноземельних мінералів на 500 млрд доларів

Пропозиція Зеленського у Плані перемоги віддати у розробку природні ресурси України, яку він представляв у США, знайшла відгук у Дональда Трампа.

IQ-тестування по-новому — тестування суддів на рівень когнітивних здібностей для ВККС буде проводити нова компанія

Нова компанія раніше працювала для НАЗК, а флешка з тестовими запитаннями та правильними відповідями на них буде зберігатися в кабінеті голови ВККС.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео